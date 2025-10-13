В Севастополе дешевеет мороженая рыба и растет цена на свинину

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе подешевела мороженая рыба, яблоки и картофель. Однако за последнюю неделю незначительно выросла цена на свинину, гречневую крупу-ядрицу, куриные яйца и морковь. Об этом сообщили в правительстве города-героя.