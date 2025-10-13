В Севастополе дешевеет мороженая рыба и растет цена на свинину

«Все изменения находятся в пределах рыночной волатильности и не носят спекулятивного характера. Товарный запас на потребительском рынке Севастополя находится в достаточном объеме», — сообщила начальник управления потребительского рынка департамента Ксения Казанджиева.
Она отметила, что цены на базовые продукты питания в городе мониторят каждую неделю. При этом 10 торговых сетей заключили меморандум о взаимопонимании с профильным департаментом о сдерживании надбавок.
«Сегодня мы провели проверку выполнения условий меморандума. Одна из торговых сетей установила минимальную торговую надбавку, либо нулевую. Нулевая устанавливается на такую позицию, как молоко и макаронные изделия», — отметила Казанджиева.
Неделей раньше сообщалось, что в Севастополе подешевели картофель, капуста и морковь и незначительно подорожали яйца, мясо и мороженая рыба.