Зарплаты бюджетников в Татарстане будут расти на 10% в год

При этом минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года увеличится до 27 093 рублей. Фонд оплаты труда в Татарстане запланирован с учетом этих двух факторов, отметил докладчик.
Согласно прогнозу социально-экономического развития РТ, фонд заработной платы работников в республике в 2026 году составит 1 трлн 472,2 млрд рублей (в предыдущем варианте прогноза он равнялся 1 трлн 297,8 млрд рублей), в 2027-м — 1 трлн 577,3 млрд рублей, в 2028-м — 1 трлн 690,1 млрд рублей.
Предполагается, что численность зарегистрированных безработных в прогнозном периоде будет составлять от 3,1 тыс. до 3,3 тыс. человек.
