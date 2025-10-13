Зарплаты бюджетников в Татарстане будут расти на 10% в год

В Татарстане заработные платы работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих в 2026—2028 годах будут расти в среднем на 10% в год. Об этом рассказал первый заместитель министра экономики республики Олег Пелевин на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике, сообщает пресс-служба регионального парламента.