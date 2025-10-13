Ричмонд
Зарплаты бюджетников в Татарстане будут расти на 10% в год

В Татарстане заработные платы работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих в 2026—2028 годах будут расти в среднем на 10% в год. Об этом рассказал первый заместитель министра экономики республики Олег Пелевин на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Источник: пресс-служба Госсовета РТ

При этом минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года увеличится до 27 093 рублей. Фонд оплаты труда в Татарстане запланирован с учетом этих двух факторов, отметил докладчик.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РТ, фонд заработной платы работников в республике в 2026 году составит 1 трлн 472,2 млрд рублей (в предыдущем варианте прогноза он равнялся 1 трлн 297,8 млрд рублей), в 2027-м — 1 трлн 577,3 млрд рублей, в 2028-м — 1 трлн 690,1 млрд рублей.

Предполагается, что численность зарегистрированных безработных в прогнозном периоде будет составлять от 3,1 тыс. до 3,3 тыс. человек.

Участие в посвященном проекту республиканского бюджета заседании приняли заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, секретарь Госсовета Лилия Маврина, члены Молодежного парламента Татарстана, представители профильных министерств и ведомств.