Беларусь и Узбекистан усилят стратегическое аграрное партнерство

Динамика торгового сотрудничества демонстрирует уверенный рост: в 2024 году товарооборот в сегменте продовольственных товаров и сельхозсырья между Беларусью и Узбекистаном вырос на 37,5% по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт из Беларуси увеличился на 40,4%. За первые восемь месяцев 2025 года рост товарооборота составил 55,5% относительно аналогичного периода прошлого года, а экспорт белорусской продукции в Узбекистан составил 152,3%.