Беларусь и Узбекистан усилят стратегическое аграрное партнерство

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан усиливают стратегическое аграрное партнерство. Речь об этом шла на переговорах с участием заместителя премьер-министра Беларуси Юрия Шулейко и министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова с делегацией Узбекистана в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.
Узбекистанскую сторону возглавил первый заместитель министра экономики и финансов Илхом Норкулов, находящийся в Беларуси с официальным правительственным визитом. В состав делегации также вошли Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Беларуси Рахматулла Назаров, представители профильных министерств и деловых кругов Узбекистана. Со стороны Беларуси в переговорах приняли участие руководители ведущих мясо-молочных предприятий страны.
Стороны обсудили ключевые аспекты торгово-экономического сотрудничества в агропромышленной сфере, включая вопросы ценовой политики, расширения поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, а также реализацию совместных проектов. Особое внимание было уделено наращиванию экспорта белорусской продукции на узбекский рынок, в том числе продукции, сертифицированной в соответствии с требованиями халяль.
Динамика торгового сотрудничества демонстрирует уверенный рост: в 2024 году товарооборот в сегменте продовольственных товаров и сельхозсырья между Беларусью и Узбекистаном вырос на 37,5% по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт из Беларуси увеличился на 40,4%. За первые восемь месяцев 2025 года рост товарооборота составил 55,5% относительно аналогичного периода прошлого года, а экспорт белорусской продукции в Узбекистан составил 152,3%.
Белорусская сторона подчеркнула отсутствие проблемных вопросов в двустороннем сотрудничестве и выразила готовность обеспечить стабильные и масштабируемые поставки высококачественной говядины. Предприятия мясо-молочной отрасли республики подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия на узбекском рынке и готовы наращивать объемы поставок при условии согласованной логистики и ценовой политики.
В ходе встречи была отмечена высокая степень взаимодействия обеих сторон в реализации текущих и перспективных проектов. В рамках визита узбекская делегация посетит ряд ведущих агропромышленных предприятий Беларуси, где ознакомится с производственными мощностями, системами контроля качества и возможностями по расширению ассортимента экспортируемой продукции. -0-