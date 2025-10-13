Экспорт тракторов BELARUS в страны дальней дуги в январе-сентябре вырос почти вдвое

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт тракторов BELARUS в страны дальней дуги в январе-сентябре 2025 года вырос более чем в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.