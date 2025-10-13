Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экспорт тракторов BELARUS в страны дальней дуги в январе-сентябре вырос почти вдвое

«Результаты этой работы уже видны. Экспортные поставки в страны дальней дуги за девять месяцев увеличились на 86,7%», — рассказал начальник отдела маркетинговых исследований и статистики маркетинг-центра Виталий Прищеп.

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт тракторов BELARUS в страны дальней дуги в январе-сентябре 2025 года вырос более чем в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

«В условиях сложившейся международной конъюнктуры мы проводим гибкую политику и активно осваиваем новые рынки. Результаты этой работы уже видны. Экспортные поставки в страны дальней дуги за девять месяцев увеличились на 86,7%», — рассказал начальник отдела маркетинговых исследований и статистики маркетинг-центра Виталий Прищеп.

При этом он подчеркнул, что Минский тракторный завод сохраняет курс на открытость и готов к взаимовыгодному партнерству со всеми заинтересованными странами. -0-