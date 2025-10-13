Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хойникский завод гидроаппаратуры намерен нарастить ассортимент продукции до 100 наименований в 2025 году

«Недавно ввели в ассортимент корпус для BELARUS 922.3, крышку для BELARUS 1221.3. Сейчас в основном осваиваем детали для энергонасыщенных тракторов», — рассказал главный инженер ОАО «ХЗГА» Владимир Михеденко.

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хойникский завод гидроаппаратуры планирует нарастить ассортимент продукции до 100 наименований в 2025 году. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МТЗ.

«Недавно ввели в ассортимент корпус для BELARUS 922.3, крышку для BELARUS 1221.3. Сейчас в основном осваиваем детали для энергонасыщенных тракторов. Это, например, рамка нижних тяг и две разновидности кронштейна для трактора BELARUS 3522. Всего за девять месяцев этого года добавили 10 наименований, тем самым увеличив их количество до 98», — рассказал главный инженер ОАО «ХЗГА» Владимир Михеденко.

По словам главного инженера, изготовление новых для ОАО «ХЗГА» деталей помогает разгрузить цеха Минского тракторного и Мозырского машиностроительного заводов, а также других предприятий «МТЗ-Холдинга».-0-