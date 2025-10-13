Хойникский завод гидроаппаратуры намерен нарастить ассортимент продукции до 100 наименований в 2025 году

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хойникский завод гидроаппаратуры планирует нарастить ассортимент продукции до 100 наименований в 2025 году. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МТЗ.
«Недавно ввели в ассортимент корпус для BELARUS 922.3, крышку для BELARUS 1221.3. Сейчас в основном осваиваем детали для энергонасыщенных тракторов. Это, например, рамка нижних тяг и две разновидности кронштейна для трактора BELARUS 3522. Всего за девять месяцев этого года добавили 10 наименований, тем самым увеличив их количество до 98», — рассказал главный инженер ОАО «ХЗГА» Владимир Михеденко.
По словам главного инженера, изготовление новых для ОАО «ХЗГА» деталей помогает разгрузить цеха Минского тракторного и Мозырского машиностроительного заводов, а также других предприятий «МТЗ-Холдинга».-0-