Серые схемы рушатся: налоговики Крыма доначислили в бюджет почти миллиард

Один из ярких примеров — фирма из Симферопольского района, занимавшаяся дорожным строительством. Она создала фиктивные отношения с 16 подставными компаниями, чтобы снизить налоги и вывести деньги «в тень». В итоге налоговая доначислила 23,2 миллиона рублей НДС и наложила штраф на 200 тысяч рублей. После проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». В ФНС отметили, что вся доначисленная сумма уже уплачена.