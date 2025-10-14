Серые схемы рушатся: налоговики Крыма доначислили в бюджет почти миллиард

По данным ведомства, 855 миллионов из них — это налоги и взносы, остальное — штрафы. Кроме того, после проведенной аналитической работы, когда налоговики «подсветили» рисковые компании и дали им возможность добровольно исправиться, в бюджет дополнительно поступило почти 9,7 млн рублей. Предприниматели подали уточненные отчеты и сами заплатили налоги.
«Выездные налоговые проверки продолжают выявлять нарушения в сферах строительства, благоустройства территорий, производства продукции, оптовой и розничной торговли», — уточнили в ФНС.
Самые популярные «серые» схемы — это работа с фирмами-однодневками, фиктивные сделки и вывод денег из легального оборота, включая бюджетные средства.
Один из ярких примеров — фирма из Симферопольского района, занимавшаяся дорожным строительством. Она создала фиктивные отношения с 16 подставными компаниями, чтобы снизить налоги и вывести деньги «в тень». В итоге налоговая доначислила 23,2 миллиона рублей НДС и наложила штраф на 200 тысяч рублей. После проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». В ФНС отметили, что вся доначисленная сумма уже уплачена.
Ранее сообщалось, что в Крыму выявили более сотни нелегальных бухгалтеров, скрывающих доходы от налоговиков.