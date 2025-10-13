Цифровой двойник производственного участка создали на МТЗ

«В этом году специалисты центра компетенций МТЗ освоили инструмент создания цифровых двойников производственных подразделений. Программа позволяет буквально за несколько минут увидеть, как в реальности происходит процесс изготовления деталей на участке в течение всей смены. В будущем это поможет выявить узкие места в работе подразделений, в том числе в логистике, загруженности станков и работников и даже определить наиболее подходящие условия для установки нового оборудования еще до стадии его закупки», — пояснил руководитель проекта по внедрению системы проектирования и подготовки производства — начальник центра компетенций ОАО «МТЗ» Михаил Ледвик. -0-