Минфин не исключил пересмотра ставки налога на роскошь, но точно не в этом финансовом году. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что данная мера не принесет бюджету «больших денег». Также министерство решило не повышать ставку налога на прибыль для банков, так как кредитным организациям нужен капитал в условиях высоких рисков.