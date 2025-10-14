Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 14 октября

В соотношении с валютными курсами, которые были установлены на понедельник, 13 октября, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля потяжелел в валютной корзине во вторник, 14 октября. Заметнее при этом скорректирован в сторону уменьшения курс американской валюты.