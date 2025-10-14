Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 14 октября

Национальным банком изменены курсы валют на 14 октября, вторник. В частности, стали еще немного ниже курс евро и курс доллара, а курс российского рубля вырос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 14 октября, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9869 белорусского рубля, 1 евро — 3,4631 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6895 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые были установлены на понедельник, 13 октября, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля потяжелел в валютной корзине во вторник, 14 октября. Заметнее при этом скорректирован в сторону уменьшения курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0090 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0044 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0023 белрубля.
