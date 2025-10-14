В России могут повысить детский прожиточный минимум: что известно

С инициативой об увеличении детского прожиточного минимума до уровня фактических средних расходов на содержание ребенка выступил депутат от «Справедливой России — За правду» Александр Аксененко. Соответствующее обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, документ имеется у РИА Новости.