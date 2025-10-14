Ричмонд
В России могут повысить детский прожиточный минимум: что известно

В ГД хотят увеличить детский прожиточный минимум до средних затрат на ребёнка.

С инициативой об увеличении детского прожиточного минимума до уровня фактических средних расходов на содержание ребенка выступил депутат от «Справедливой России — За правду» Александр Аксененко. Соответствующее обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, документ имеется у РИА Новости.

Уточняется, что детский прожиточный минимум предлагается поднять, приблизив его к реальным затратам на ребенка, как минимум до 25 тысяч рублей.

По мнению Аксененко, реализация инициативы преследует три ключевые цели: обеспечение реальных гарантий соцзащиты, повышение адресности и эффективности поддержки, а также создание условий для улучшения демографической ситуации.

Кроме этого, депутат напомнил, что действующий детский прожиточный минимум, утвержденный правительством, составляет 17 201 рубль.

Ранее в Госдуме РФ выступили с инициативой сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для родителей с детьми до трех лет.