В России могут повысить детский прожиточный минимум: что известно

С инициативой об увеличении детского прожиточного минимума до уровня фактических средних расходов на содержание ребенка выступил депутат от «Справедливой России — За правду» Александр Аксененко. Соответствующее обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, документ имеется у РИА Новости.
Уточняется, что детский прожиточный минимум предлагается поднять, приблизив его к реальным затратам на ребенка, как минимум до 25 тысяч рублей.
По мнению Аксененко, реализация инициативы преследует три ключевые цели: обеспечение реальных гарантий соцзащиты, повышение адресности и эффективности поддержки, а также создание условий для улучшения демографической ситуации.
Кроме этого, депутат напомнил, что действующий детский прожиточный минимум, утвержденный правительством, составляет 17 201 рубль.
