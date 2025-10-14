Россиянам рассказали, кто теперь может получить налоговый вычет за спорт

Минфин РФ предложил разрешить налогоплательщику получать налоговый вычет за занятия спортом не только за себя, но и за родителей и супругов. Эта инициатива изложена в бюджетных документах на 2026−2027 годы.
Напомним, что в России уже можно вернуть часть средств, потраченных на спортивные занятия — как за себя, так и за детей.
По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной в беседе, с 2024 года для получения вычета будет достаточно справки из фитнес-клуба. Сейчас же для этого требуются договор и чек или квитанция.
«Кроме того, вычет не будет зависеть от трудового статуса членов семьи. Им смогут воспользоваться и работающие, и незанятые родители или супруги, если расходы за них оплатил родственник из собственных средств», — пояснила Силина.
Накануне в Госдуме выступили с инициативой о повышении детского прожиточного минимума. Так, депутат Александр Аксененко предложил увеличить прожиточный минимум до средних затрат на ребенка.