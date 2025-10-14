Почти 500 квартир незаконно распределили на юге Казахстана

Представители акимата заявили, что все жилье, в котором зафиксированы нарушения, будет возвращено в коммунальную собственность города. Те, кто откажется добровольно освободить квартиры, будут выселены через суд. Таким образом, власти намерены восстановить справедливость и вернуть квартиры тем, кто действительно нуждается в жилье.