Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 500 квартир незаконно распределили на юге Казахстана

В Шымкенте выявлены более 500 незаконно распределенных квартир, предоставленных по программе жилья для работающей молодежи, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В 2019 году эти квартиры выдавались в аренду без права выкупа сроком на пять лет, передает «Седьмой канал». Однако, согласно результатам проверки, часть получателей оказались владельцами другого жилья, а некоторые даже сдавали предоставленные квартиры в аренду третьим лицам, извлекая прибыль.

Представители акимата заявили, что все жилье, в котором зафиксированы нарушения, будет возвращено в коммунальную собственность города. Те, кто откажется добровольно освободить квартиры, будут выселены через суд. Таким образом, власти намерены восстановить справедливость и вернуть квартиры тем, кто действительно нуждается в жилье.

Управлению жилищной политики было сделано соответствующее замечание. Ситуация взята на контроль, специалисты активно работают над ее решением. В судебные органы направлены иски о выселении 439 жильцов, нарушивших условия программы. На сегодняшний день по двум делам решения уже вынесены в пользу акимата.

прокомментировал ситуацию заместитель акима города Сарсен Куранбек