Автоэксперт раскрыл, какую резину можно использовать круглый год

Ранее автоэксперты и синоптики рекомендовали переходить на зимние шины при устойчивой среднесуточной температуре около +4…+5 градусов, а с декабря по март в России действует запрет на использование летних шин. С 1 сентября 2023 года введены новые правила, которые запрещают эксплуатацию шипованных шин летом и летних шин зимой, при этом всесезонные шины разрешено использовать круглый год.