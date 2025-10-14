«Ведомости»: власти РФ сократят госзаказ на беспилотники

«2,3 млрд руб. в рамках нацпроекта [по БАС] будет выделено на программу некоммерческого лизинга БАС, которые будут производиться для государственных предприятий», — приводит слова Чекушова «Ведомости». Причиной сокращения финансирования стал переход к программе некоммерческого лизинга дронов для государственных предприятий. Для сравнения, за 2024−2025 годы в рамках нацпроекта по беспилотным авиационным системам (БАС) на ГГЗ по дронам было направлено 7,11 млрд рублей.