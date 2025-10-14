В России предложили отменить НДФЛ на доход по вкладам: кого это коснется

Депутаты от ЛДПР во главе со лидером фракции Леонидом Слуцким разработали законопроект об отмене НДФЛ на проценты по вкладам для многодетных, пенсионеров, участников СВО и их семей. Документ будет внесен в Госдуму 14 октября, сообщает ТАСС.
Так, освобождение от НДФЛ доходов в виде процентов по банковским вкладам, полученным в 2025—2027 годах, предлагается для многодетных граждан, пенсионеров, участников спецоперации и членов их семей. Соответствующие изменения планируется внести в Налоговый кодекс РФ.
Депутат от ЛДПР Сергей Леонов, выступая одним из авторов инициативы, отметил, что многие многодетные родители используют банковские вклады как способ накопления для будущей покупки недвижимости. У участников специальной военной операции, согласно мнению Леонова, складывается схожая ситуация.
«Поэтому ЛДПР считает справедливым освободить данные категории граждан, а также пенсионеров, от уплаты такого налога», — заверил Слуцкий.
На днях в Госдуму также внесут проект об увеличении страхования вкладов участников СВО.