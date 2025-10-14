Трамп: США с введением пошлин стали богатейшей страной мира

«Я полагаю, что теперь с пошлинами мы являемся самой богатой страной в мире, мы получаем сотни миллиардов долларов», — отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов во время перелёта из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.