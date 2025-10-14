Трамп: США с введением пошлин стали богатейшей страной мира

США в настоящее время занимают позицию самой богатой страны мира, и во многом это связано с введением таможенных пошлин. Об этом заявил президент Дональд Трамп, комментируя экономическую политику своего правительства.
«Я полагаю, что теперь с пошлинами мы являемся самой богатой страной в мире, мы получаем сотни миллиардов долларов», — отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов во время перелёта из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.
В апреле Трамп объявил о введении таможенных сборов на товары из 185 стран и территорий, а позднее скорректировал тарифные ставки для отдельных государств, адаптируя их под текущие экономические интересы США.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон с начала ноября текущего года «или раньше» введёт стопроцентные пошлины на продукцию из Китайской Народной Республики «сверх пошлин, которые КНР платит сейчас».