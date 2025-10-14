Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США с введением пошлин стали богатейшей страной мира

Таможенные пошлины были введены на товары из 185 стран и территорий.

Источник: Аргументы и факты

США в настоящее время занимают позицию самой богатой страны мира, и во многом это связано с введением таможенных пошлин. Об этом заявил президент Дональд Трамп, комментируя экономическую политику своего правительства.

«Я полагаю, что теперь с пошлинами мы являемся самой богатой страной в мире, мы получаем сотни миллиардов долларов», — отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов во время перелёта из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

В апреле Трамп объявил о введении таможенных сборов на товары из 185 стран и территорий, а позднее скорректировал тарифные ставки для отдельных государств, адаптируя их под текущие экономические интересы США.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон с начала ноября текущего года «или раньше» введёт стопроцентные пошлины на продукцию из Китайской Народной Республики «сверх пошлин, которые КНР платит сейчас».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше