«Мы замерзаем»: жители Индустриального района уже неделю сидят без отопления

— Я звонила в «Тепловые сети» все выходные, но там никто ничего не знает, заявку приняли и посоветовали обратиться в УК. В управляющей компании ООО «ДВ Союз» грубят, кричат в ответ, требуют повторять вопросы четко и внятно по несколько раз. Дом подключили только 10 октября, но в квартирах батареи остаются холодными, — рассказала «КП» — Хабаровск" хабаровчанка Марина Швендых.