«Мы замерзаем»: жители Индустриального района уже неделю сидят без отопления

Уже целую неделю в Хабаровске продолжается настоящая битва за тепло, хотя официально отопительный сезон стартовал 7 октября. Особенно тяжелая ситуация сложилась на 5-й площадке. Жители домов на Вологодской, 14б и Архангельской, 23 день за днем замерзают в холодных квартирах, пока за окном ночью столбик термометра опускается до −4 градусов. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
— Я звонила в «Тепловые сети» все выходные, но там никто ничего не знает, заявку приняли и посоветовали обратиться в УК. В управляющей компании ООО «ДВ Союз» грубят, кричат в ответ, требуют повторять вопросы четко и внятно по несколько раз. Дом подключили только 10 октября, но в квартирах батареи остаются холодными, — рассказала «КП» — Хабаровск" хабаровчанка Марина Швендых.
Еще сложнее приходится 80-летней жительнице улицы Вологодской.
— Я живу на первом этаже, у меня не только батареи холодные, но и пол просто ледяной. Из-за этого обострилась астма, приходится постоянно вызывать скорую. Сегодня уже четырнадцатое, а тепла все нет! — сетует пенсионерка.
Напомним, традиционно отопительный сезон стартует, когда в течение пяти суток подряд среднесуточная температура воздуха держится не выше +8 градусов.