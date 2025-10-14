Пермь заняла 43 место в России по уровню доходов

Пермь заняла 43 место среди российских городов по уровню зарплат. В первой половине 2025 года средняя зарплата в городе составила 82,3 тысячи рублей. Это на 14,6% больше, чем в прошлом году. Информация об этом появилась в исследовании агентства РИА Новости.
Однако этих денег хватает всего на 3,37 условные потребительские корзины. Это значит, что покупательная способность пермяков остается довольно скромной по сравнению со многими другими городами.
Например, в Новом Уренгое, который возглавляет рейтинг, на среднюю зарплату можно купить почти 6 таких наборов товаров и услуг. Среди городов-миллионников Казань находится на 15 месте, Екатеринбург — на 18-м, а Челябинск — на 31-м.