Пермь заняла 43 место в России по уровню доходов

Пермь заняла 43 место среди российских городов по уровню зарплат. В первой половине 2025 года средняя зарплата в городе составила 82,3 тысячи рублей. Это на 14,6% больше, чем в прошлом году. Информация об этом появилась в исследовании агентства РИА Новости.