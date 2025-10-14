В России предложили ввести потолок цен на АЗС

Предложение Национального автомобильного союза прозвучало на фоне проблем с рентабельностью реализации бензина на АЗС, о которых ранее сообщал Российский топливный союз. В сентябре 2025 года РТС обращался к вице-премьеру Александру Новаку, заявляя об отрицательной рентабельности и росте оптовых цен, что приводило к закрытию независимых АЗС. Также отмечались проблемы с соблюдением сроков отгрузки биржевого бензина и массовое несоблюдение объемов поставок.