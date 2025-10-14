В России предложили ввести потолок цен на АЗС

Автомобильный союз предложил привязать цены на топливо к показателям 2024 года.
Национальный автомобильный союз предложил ввести в России потолок цен на бензин. Согласно инициативе, максимальная стоимость топлива не должна превышать средние цены 2024 года с учетом инфляции. Об этом говорится в письме президента союза Антона Шапарина главе ФАС Максиму Шаскольскому.
«В условиях, когда правительство взяло на особый контроль ситуацию со снабжением топливом и его стоимостью на российских АЗС, считаем целесообразным ввести некий потолок цен на АЗС — специальный механизм контроля. Стоимость бензина не должна превышать средние региональные показатели 2024 года, увеличенные на уровень накопленной инфляции», — пояснил Шапарин. Его слова передают «Известия».
В ФАС подтвердили получение предложения и сообщили, что осуществляют постоянный мониторинг цен на 12 тысячах автозаправочных станций страны. В ряде регионов России, включая Тамбовскую, Тверскую и Липецкую области, некоторые АЗС ввели ограничения на отпуск топлива и повысили цены на 5−8 рублей.
Предложение Национального автомобильного союза прозвучало на фоне проблем с рентабельностью реализации бензина на АЗС, о которых ранее сообщал Российский топливный союз. В сентябре 2025 года РТС обращался к вице-премьеру Александру Новаку, заявляя об отрицательной рентабельности и росте оптовых цен, что приводило к закрытию независимых АЗС. Также отмечались проблемы с соблюдением сроков отгрузки биржевого бензина и массовое несоблюдение объемов поставок.