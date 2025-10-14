Тепло вернулось в дома и социальные объекты Высокогорного

Котельные в Высокогорном Ванинского района работают в штатном режиме, тепло вернулось в социальные объекты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Теплоноситель в детские сады и школу подают согласно нормативным значениям для текущего температурного режима наружного воздуха, рассказали в администрации Ванинского района.
В администрации также объяснили, почему вчера, 13 октября, образовательные учреждения не работали. В поселке запускали после ремонта котельные и проводили пусконаладочные работы системы теплоснабжения. В качестве меры предосторожности школьников перевели на дистанционное обучение, а работу детских садов приостановили. Сегодня все учреждения возобновили работу.
Напомним: отопительный сезон в Ванинском районе начался 9 октября. Запуск котельных в Высокогорном запланировали до 12 октября. Из-за отсутствия необходимого оборудования отопительный сезон начался позже запланированного срока. Первую котельную запустили 12 октября в 21:30. Остальные — 13 октября.
Сейчас ситуация с теплоснабжением в поселке находится на контроле правительства Хабаровского края, администрации Ванинского района и поселка Высокогорного и прокуратуры. Мониторинг температурного режима как в котельных проводят каждые два часа. Сотрудники администрации поселка проводят рейды по жилым домам, оценивая текущую ситуацию.
Отопление в жилые дома Ванинского района поступает, если же батареи в квартирах остаются холодными, администрация просит сообщать о проблеме в управляющие компании. Для удобства жильцов составлены карточки с контактными данными УК и диспетчерских служб населенных пунктов района. Информация размещена в закрепленных сообщениях каналов населенных пунктов и районной администрации.