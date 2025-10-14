Тепло вернулось в дома и социальные объекты Высокогорного

В администрации также объяснили, почему вчера, 13 октября, образовательные учреждения не работали. В поселке запускали после ремонта котельные и проводили пусконаладочные работы системы теплоснабжения. В качестве меры предосторожности школьников перевели на дистанционное обучение, а работу детских садов приостановили. Сегодня все учреждения возобновили работу.