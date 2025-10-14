Стоимость золота на бирже Comex обновила исторический максимум

К 03:06 мск стоимость золота продолжила корректироваться и торговалась на уровне $4 138,1 за тройскую унцию, что всё ещё на 1,68% выше предыдущего закрытия. Таким образом, золото вновь подтвердило статус одного из самых стабильных и востребованных активов на фоне глобальной экономической неопределённости.