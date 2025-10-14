Стоимость золота на бирже Comex обновила исторический максимум

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года обновили исторический рекорд на бирже Comex, которая входит в состав Нью-Йоркской товарной биржи. Цена драгметалла впервые поднялась до отметки $4 150 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки.
На момент 02:36 мск котировки золота достигли рекордных $4 150 за унцию, что соответствует росту почти на 2% за торговую сессию. Спустя 20 минут, к 02:59 мск, темпы роста замедлились, и цена снизилась до $4 146,5 за унцию.
К 03:06 мск стоимость золота продолжила корректироваться и торговалась на уровне $4 138,1 за тройскую унцию, что всё ещё на 1,68% выше предыдущего закрытия. Таким образом, золото вновь подтвердило статус одного из самых стабильных и востребованных активов на фоне глобальной экономической неопределённости.
Ранее в ходе торгов курс доллара на внебиржевом рынке впервые с конца лета упал ниже отметки в 80 рублей.