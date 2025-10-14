Ричмонд
Конец ипотеки: у казахстанцев останется мало вариантов для покупки жилья, считает аналитик

Ипотечные программы от банков второго уровня могут оказаться недоступными из-за правил по ставкам вознаграждения. В итоге для оформления останутся лишь льготные программы. Об этом читайте на NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанк РК ранее совместным постановлением приостановили до 1 ноября 2025 года нормы по снижению ипотечных ставок.

Так, с 1 ноября 2025 года годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным жилищным займам не должна будет превышать 20% (сейчас максимальное значение составляет 25%).

В то же время Нацбанк повысил базовую ставку до 18%.

Как отмечает независимый аналитик Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале Finance.kz, из-за подобных действий в Казахстане коммерческая ипотека может полностью остановиться, а останутся лишь льготные программы.

«Своих» денег у банков нет

"Почему банк не кредитует вас с покупкой квартиры под 20%? Банк не может выдавать ипотеку под 20%, если базовая ставка 18%, потому что это слишком низкая маржа, которая не покрывает его риски и издержки.

Не забывайте, что никаких своих денег у банка нет — у него есть деньги вкладчиков. Банку надо заплатить вкладчикам проценты по депозитам, покрыть риск невозвратов, оплатить операционные расходы и еще заработать прибыль для акционеров.

Маржа в 2 процентных пункта просто не покроет эти расходы, особенно учитывая, что 20% — это ГЭСВ, а TONIA, ставка стоимости денег, может доходить до 19%", — отмечает аналитик.

Другими словами, банки при ограничении ГЭСВ на уровне 20% не смогут получать прибыль при выдаче ипотеки по максимально разрешенной ставке. Поэтому они могут просто перестать предлагать подобные инструменты населению.

В итоге казахстанцам для покупки жилья могут остаться доступными лишь льготные ипотеки и предложения от «Отбасы банка», ведь для окупаемости собственных ипотечных программ БВУ нужно не менее 4−6% маржи, которую они не смогут получить, если начнут действовать ограничения по ГЭСВ.