Единое транспортное пространство ЕАЭС поможет преодолеть глобальные вызовы

По его словам, Евразийский экономический союз сосредоточен на трех приоритетах:
- обеспечение беспрепятственного перемещения товаров,
- повышение эффективности и связуемости транспортной системы,
- создание общего рынка транспортных услуг.
Реализовать эти цели помогает международная координация, инфраструктурные проекты и внедрение цифровых технологий, которые устраняют барьеры и открывают новые возможности для глобальной логистики.
Говоря о цифровизации, Арзыбек Кожошев отметил внедрение электронных накладных, навигационных пломб и реализации Концепции интеллектуальных транспортных систем. Все эти меры, по его мнению, существенно повышают эффективность международной логистики, делая ее бесшовной и снижая административные барьеры.
В конечном счете все это положительно влияет на рост товарооборота между странами.
При этом ЕАЭС, подчеркнул министр ЕЭК, активно сотрудничает с глобальными инициативами, включая проекты «Один пояс — один путь», Северный морской путь и Транскаспийский маршрут.
Речь идет об ускоренном развитии коридора «Север — Юг» от Балтики через Каспий к Индийскому океану. Кроме того, модернизация портов Астрахани и Актау и новые железные дороги уже положительно сказываются на росте грузопотока.
Транспортная инфраструктура стран ЕАЭС находится на этапе активной трансформации, сталкиваясь с вызовами геополитики, экономики и технологий. Однако перспективы остаются оптимистичными: благодаря совместным инициативам, цифровизации и международному сотрудничеству регион может стать ключевым узлом мировой транспортной системы.