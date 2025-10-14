Ричмонд
Единое транспортное пространство ЕАЭС поможет преодолеть глобальные вызовы

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. ЕАЭС формирует единое транспортно-логистическое пространство для преодоления глобальных вызовов, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев, выступая на международном форуме «Евразийский логистический день» в Москве.

Источник: Пресс-служба Евразийской экономической комиссии

По его словам, Евразийский экономический союз сосредоточен на трех приоритетах:

  • обеспечение беспрепятственного перемещения товаров,
  • повышение эффективности и связуемости транспортной системы,
  • создание общего рынка транспортных услуг.

Реализовать эти цели помогает международная координация, инфраструктурные проекты и внедрение цифровых технологий, которые устраняют барьеры и открывают новые возможности для глобальной логистики.

Говоря о цифровизации, Арзыбек Кожошев отметил внедрение электронных накладных, навигационных пломб и реализации Концепции интеллектуальных транспортных систем. Все эти меры, по его мнению, существенно повышают эффективность международной логистики, делая ее бесшовной и снижая административные барьеры.

В конечном счете все это положительно влияет на рост товарооборота между странами.

добавил Кожошев

При этом ЕАЭС, подчеркнул министр ЕЭК, активно сотрудничает с глобальными инициативами, включая проекты «Один пояс — один путь», Северный морской путь и Транскаспийский маршрут.

Речь идет об ускоренном развитии коридора «Север — Юг» от Балтики через Каспий к Индийскому океану. Кроме того, модернизация портов Астрахани и Актау и новые железные дороги уже положительно сказываются на росте грузопотока.

Транспортная инфраструктура стран ЕАЭС находится на этапе активной трансформации, сталкиваясь с вызовами геополитики, экономики и технологий. Однако перспективы остаются оптимистичными: благодаря совместным инициативам, цифровизации и международному сотрудничеству регион может стать ключевым узлом мировой транспортной системы.

отметил в заключение Арзыбек Кожошев
