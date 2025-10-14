Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае озвучили готовность «сражаться до конца» в торговой войне с США

Выяснилось, что рабочие группы торговых ведомств Китайской Народной Республики и Соединённых Штатов Америки продолжают взаимодействовать даже при сохраняющейся угрозе введения Вашингтоном 100-процентных пошлин на китайскую продукцию.

Выяснилось, что рабочие группы торговых ведомств Китайской Народной Республики и Соединённых Штатов Америки продолжают взаимодействовать даже при сохраняющейся угрозе введения Вашингтоном 100-процентных пошлин на китайскую продукцию. Информацию об этом предоставило Министерство коммерции КНР.

В официальном комментарии подчеркивается, что диалог осуществляется в рамках двусторонних торгово-экономических консультаций, а накануне состоялись очередные переговоры на рабочем уровне. Такое заявление прозвучало на фоне появившихся сообщений о том, что Пекин якобы отклонил инициативу Министерства торговли США о срочном телефонном разговоре, связанном с ужесточением экспортного контроля со стороны Китая по отношению к редкоземельным металлам. Именно это решение вызвало резкое недовольство администрации Дональда Трампа, выразившего готовность к расширению пошлин.

Китайская сторона вновь обосновала ужесточение экспортных правил, продиктованное законодательством страны: подобные шаги призваны повысить эффективность национального контроля и соответствуют принятой правительством стратегии по модернизации системы регулирования вывоза стратегических материалов. Подчеркивается, что КНР неизменно занимает ответственную позицию, защищая национальные интересы и международную безопасность.

9 октября Министерство коммерции КНР распространило серию документов, сообщающих о более строгих требованиях к экспорту редкоземельных металлов, а также технологий и оборудования для их извлечения. В ответ на это Дональд Трамп объявил о возможном повышении тарифов на 100 процентов и введении ограничений на экспорт программных продуктов, что может вступить в силу с 1 ноября или даже раньше. В результате совокупные пошлины США на товары из Китая способны достичь 130%.

По информации Главного таможенного управления КНР, с января по сентябрь текущего года объем вывоза редкоземельных металлов из Китая увеличился на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 48,35 тысячи тонн. При этом стоимость экспорта сократилась на 7,8%, достигнув 342,3 миллиона долларов.

Читайте также: Стало известно, что товарооборот Китая и России в 2025 году неожиданно снизился.

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше