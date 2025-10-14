Ричмонд
Золото установило исторический рекорд стоимости

13 октября на мировых рынках зафиксирован рекорд стоимости золота, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Цены на золото подскочили до новых рекордных максимумов. Цена декабрьского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex впервые в истории торгов преодолела отметку в 4100 долларов за тройскую унцию. Такие данные приводит Investing.

По мнению экспертов, возобновившаяся напряженность в торговых отношениях между США и Китаем повысила привлекательность золота как актива-убежища. Параллельно с золотом наблюдался существенный рост цен на серебро.

Цены на золото возобновили рост после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал введение 100-процентных пошлин на экспорт из Китая. Инвесторы опасаются, что торговая война между США и Китаем возобновится.

Традиционно золото рассматривается инвесторами как средство сохранения капитала в периоды нестабильности. Оно стало одним из наиболее прибыльных активов в 2025 году.

