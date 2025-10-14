Путешественник предупредил российских туристов о типичных ошибках в Китае

Блогер советует не отказываться от уличных перекусов, несмотря на риск: именно там можно прочувствовать настоящий вкус страны — от шашлычков на шпажках до лапши, приготовленной прямо на виду, и чая на травах. Искать привычный хлеб не стоит — он в Китае большая редкость, а полюбить местные мучные изделия придётся по необходимости.