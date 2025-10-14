Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путешественник предупредил российских туристов о типичных ошибках в Китае

Тревел-блогер Тим, популярный путешественник с русско-армянскими корнями, предостерёг российских туристов от ряда ошибок в Китае, которые могут привести к неприятностям: от столкновений с законом до мошенничества.

Тревел-блогер Тим, популярный путешественник с русско-армянскими корнями, предостерёг российских туристов от ряда ошибок в Китае, которые могут привести к неприятностям: от столкновений с законом до мошенничества.

Он подчеркнул, что основа китайского меню — рис, лапша и воздушные булочки на пару. Уличная еда распространена и весьма разнообразна, однако, не имея под рукой офлайн-переводчик, легко случайно заказать, к примеру, суп из собаки или иное экзотическое блюдо.

Блогер советует не отказываться от уличных перекусов, несмотря на риск: именно там можно прочувствовать настоящий вкус страны — от шашлычков на шпажках до лапши, приготовленной прямо на виду, и чая на травах. Искать привычный хлеб не стоит — он в Китае большая редкость, а полюбить местные мучные изделия придётся по необходимости.

Он рекомендует пользоваться банкоматами только крупных банков — в региональных организациях иностранные карты часто не обслуживаются. Расплачиваться придётся в основном наличными, а снять деньги надёжнее всего в крупных офисах.

Для собственной безопасности важно полностью исключить разговоры о политике, особенно связанные с Тайванем, Гонконгом и местными властями — даже шутки на эту тему способны спровоцировать серьёзные последствия. Для поездок по городу Тим рекомендует просить администраторов отелей о визитке с адресом на китайском или пользоваться локальными сервисами такси вроде местного аналога Uber, избегая услуг таксистов у вокзалов, которые часто завышают расценки.

Об обязательной установке VPN блогер предупреждает отдельно: привычные сервисы без него недоступны. С навигацией помогут Maps.me или китайские Baidu Maps.

В завершение путешественник рекомендует не пользоваться автобусами, отдавая предпочтение поездам, и приобретать билеты заранее.

Читайте также: Стало известно, что товарооборот Китая и России в 2025 году неожиданно снизился.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше