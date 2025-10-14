Путешественник предупредил российских туристов о типичных ошибках в Китае

Тревел-блогер Тим, популярный путешественник с русско-армянскими корнями, предостерёг российских туристов от ряда ошибок в Китае, которые могут привести к неприятностям: от столкновений с законом до мошенничества.
Он подчеркнул, что основа китайского меню — рис, лапша и воздушные булочки на пару. Уличная еда распространена и весьма разнообразна, однако, не имея под рукой офлайн-переводчик, легко случайно заказать, к примеру, суп из собаки или иное экзотическое блюдо.
Блогер советует не отказываться от уличных перекусов, несмотря на риск: именно там можно прочувствовать настоящий вкус страны — от шашлычков на шпажках до лапши, приготовленной прямо на виду, и чая на травах. Искать привычный хлеб не стоит — он в Китае большая редкость, а полюбить местные мучные изделия придётся по необходимости.
Он рекомендует пользоваться банкоматами только крупных банков — в региональных организациях иностранные карты часто не обслуживаются. Расплачиваться придётся в основном наличными, а снять деньги надёжнее всего в крупных офисах.
Для собственной безопасности важно полностью исключить разговоры о политике, особенно связанные с Тайванем, Гонконгом и местными властями — даже шутки на эту тему способны спровоцировать серьёзные последствия. Для поездок по городу Тим рекомендует просить администраторов отелей о визитке с адресом на китайском или пользоваться локальными сервисами такси вроде местного аналога Uber, избегая услуг таксистов у вокзалов, которые часто завышают расценки.
Об обязательной установке VPN блогер предупреждает отдельно: привычные сервисы без него недоступны. С навигацией помогут Maps.me или китайские Baidu Maps.
В завершение путешественник рекомендует не пользоваться автобусами, отдавая предпочтение поездам, и приобретать билеты заранее.
