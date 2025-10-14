Во сколько обойдется подготовка авто к зиме

Подготовка авто к российской зиме обойдется в 38 тысяч рублей.
Российские автомобилисты в 2025 году заплатят за подготовку машин к зиме в среднем 38 тысяч рублей, что на 8% выше прошлогоднего уровня. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» по итогам анализа средних чеков за сентябрь.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЖдать снега или подготовиться заранее: когда надо менять летнюю резину на зимнюю в 2025 году.
«При расчете комплекта товаров на один легковой автомобиль (четыре автошины, набор щеток стеклоочистителя, омывающая жидкость для стекла, услуга шиномонтажа и мойки) в качестве стандартного набора для зимней подготовки авто выходит 38 018 рублей, что на 8% выше уровня прошлого года», — сообщили аналитики «Чек Индекса». Слова передает РИА Новости.
По данным исследования, наиболее заметно за год подорожала стеклоомывающая жидкость — средний чек вырос на 13%, до 443 рублей. На 11% выросла стоимость набора стеклоочистителей, теперь он обходится в среднем в 1 105 рублей. Комплект зимних шин подорожал на 5% и стоит 8 170 рублей. Значительный рост показали и услуги: шиномонтаж прибавил 14% (2 520 рублей), автомойка — 15% (1 270 рублей). Аналитики отмечают, что услуги дорожают быстрее, чем сами товары для зимней подготовки.
Ранее эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», сопредседатель Ивановского регионального отделения Народного фронта, автоюрист и судебный автоэксперт Александр Касьяненко сообщила, что владельцы транспортных средств имеют право эксплуатировать всесезонные шины на протяжении всего календарного года. По словам специалиста, применение всесезонной резины допустимо в течение всего года, передает «Царьград». Касьяненко также напомнил, что с 1 сентября 2023 года вступил в силу запрет на эксплуатацию шипованных шин в летний период, равно как и на использование летних шин в зимний сезон.