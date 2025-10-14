Во сколько обойдется подготовка авто к зиме

Ранее эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», сопредседатель Ивановского регионального отделения Народного фронта, автоюрист и судебный автоэксперт Александр Касьяненко сообщила, что владельцы транспортных средств имеют право эксплуатировать всесезонные шины на протяжении всего календарного года. По словам специалиста, применение всесезонной резины допустимо в течение всего года, передает «Царьград». Касьяненко также напомнил, что с 1 сентября 2023 года вступил в силу запрет на эксплуатацию шипованных шин в летний период, равно как и на использование летних шин в зимний сезон.