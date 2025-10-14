Комплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и где

«Большая часть из 14 реализуемых проектов находится в Симферопольском районе — их пять. В Симферополе — два проекта. По три в Алуште и Ялте. И один в Бахчисарайском районе, в Голубинском сельском поселении», — уточнил он.
Самый масштабный из всех перечисленных по площади и потенциалу планирования — проект нежилой застройки в Николаевском сельском поселении Симферопольского района. Там застроят 825 гектаров территории, что соизмеримо с существующим поселком.
«Это, грубо говоря, еще одна Николаевка», — сказал представитель министерства.
Еще один крупный проект, к тому же единственный пока под грифом федерального, реализуется на Южном берегу Крыма, отметил он.
«Это проект нежилой застройки в селе Приветное городского округа Алушта. Там решение принималось правительством Российской Федерации в декабре 2023-м года. Определен оператор… В настоящее время готовится документация по планировке территории. И насколько мне известно, рассматривают варианты вторым этапом запустить еще один проект КРТ в непосредственной близости», — сказал Игумнов.
Застройка будет многофункциональной: рядом с жилой возведут гостиничные комплексы разного уровня звездности, спа-центры и рестораны. Благоустроят и территорию вокруг: приведут в порядок парки, бульвары и набережные, уточнил Игумнов. Помимо благоустройства так называемой социальной нагрузкой для зашедшего на этот объект инвестора станет строительство школ и дороги, добавил он.
В Голубинском сельском поселении Бахчисарайского района, согласно проекту, построят гостиницы и рестораны, а также глэмпинги и объекты для развития экотуризма, отметил Игумнов.
В Ялте и Алуште проекты комплексного развития территорий подразумевают увеличение жилого фонда курортных территорий и повышение эффективности использования их рекреационного потенциала.
«В Симферополе у нас жилье реализуется. Это территория одного из крупных микрорайонов, там несколько проектов площадью 1,1 гектар, проект на финальной стадии и в следующем году будет сдаваться», — добавил Игумнов.
В Трудовском сельском поселении под Симферополем, по словам Игумнова, также идет строительство жилых кварталов.