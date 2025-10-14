Пляж в Конаеве отметили на туристическом форуме в Актау

По итогам независимой оценки и отзывов отдыхающих, пляж № 5 в городе Конаев признан лучшим пляжем Казахстана. Высокая оценка обусловлена качеством инфраструктуры, уровнем сервиса и благоустройством территории, что делает пляж одним из самых популярных мест отдыха жителей и гостей региона.
Власти региона считают, что награда подтверждает высокий туристический потенциал региона.
Между тем в июле на другом пляже Капшагайского водохранилища девушка утонула на глазах у депутата мажилиса Бакытжана Базарбека.
В платной зоне отдыха, со слов отдыхающих, не было ни спасателей, ни вышек. Отсутствовали и камеры видеонаблюдения.
Позднее госорганы республики провели массовую проверку на пляжах во всех регионах Казахстана.