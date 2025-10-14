Пляж в Конаеве отметили на туристическом форуме в Актау

По итогам независимой оценки и отзывов отдыхающих, пляж № 5 в городе Конаев признан лучшим пляжем Казахстана. Высокая оценка обусловлена качеством инфраструктуры, уровнем сервиса и благоустройством территории, что делает пляж одним из самых популярных мест отдыха жителей и гостей региона.