Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пляж в Конаеве отметили на туристическом форуме в Актау

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. В Актау прошел Mangystau International Tourism Forum, на котором отметили Алматинскую область.

Источник: Sputnik.kz

По итогам независимой оценки и отзывов отдыхающих, пляж № 5 в городе Конаев признан лучшим пляжем Казахстана. Высокая оценка обусловлена качеством инфраструктуры, уровнем сервиса и благоустройством территории, что делает пляж одним из самых популярных мест отдыха жителей и гостей региона.

говорится в сообщении акимата области

Власти региона считают, что награда подтверждает высокий туристический потенциал региона.

Между тем в июле на другом пляже Капшагайского водохранилища девушка утонула на глазах у депутата мажилиса Бакытжана Базарбека.

В платной зоне отдыха, со слов отдыхающих, не было ни спасателей, ни вышек. Отсутствовали и камеры видеонаблюдения.

Позднее госорганы республики провели массовую проверку на пляжах во всех регионах Казахстана.