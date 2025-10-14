Стало известно о неожиданном предложении ввести потолок цен на топливо в РФ

Национальный автомобильный союз выступил с инициативой установить максимальный уровень стоимости топлива на автозаправочных станциях страны. Соответствующее обращение направлено в Федеральную антимонопольную службу, сообщают «Известия».
В качестве меры контроля предлагается внедрить специальный ценовой индекс, рассчитываемый по стоимости топлива в тот же день прошлого года с учётом индекса инфляции. Причиной обращения стали случаи, когда в 2025 году некоторые заправки безосновательно завышали цены, значительно опережая рост инфляции, несмотря на рекомендации госрегуляторов. Это уже привело к проверкам и введению антимонопольных ограничений.
Президент НАС Антон Шапарин пояснил, что ведомству предлагается рассчитать максимальную цену топлива по формуле: средняя стоимость в регионе на тот же день 2024 года плюс накопленная инфляция. Этот механизм, по мнению союза, даст возможность эффективно сдерживать необоснованный рост цен на топливо, обеспечив прозрачность для потребителей.
Ранее сообщалось о случаях, когда отпуск топлива ограничивался, а стоимость бензина на отдельных заправках заметно увеличивалась, особенно на несетевых АЗС. Так, цены выросли примерно на 10%, что на 5−8 рублей превышает предложения крупных сетей. Подобные ситуации отмечались в Тамбовской, Тверской и Липецкой областях.
Читайте также: В Минэнерго неожиданно пообещали стабилизировать цены на топливо.