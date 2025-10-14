Стало известно о неожиданном предложении ввести потолок цен на топливо в РФ

В качестве меры контроля предлагается внедрить специальный ценовой индекс, рассчитываемый по стоимости топлива в тот же день прошлого года с учётом индекса инфляции. Причиной обращения стали случаи, когда в 2025 году некоторые заправки безосновательно завышали цены, значительно опережая рост инфляции, несмотря на рекомендации госрегуляторов. Это уже привело к проверкам и введению антимонопольных ограничений.