Более 20% риса убрали в Приморье

Почти 3,5 тысячи гектаров риса убрали сельхозпроизводители Приморья. На данный момент план по этой важной культуре выполнен на 21%.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства края, основные посевы риса расположены в Ханкайском, Хорольском, Черниговском и Спасском муниципальных округах. На данный момент аграрии убрали 3,4 тысячи гектаров риса — 21% от запланированных площадей.

«Намолочено 14,6 тысячи тонн зерна. Урожайность выше уровня прошлого года на шесть центнеров и составляет 43 центнера с гектара», — добавили в ведомстве.

Также приморские сельхозпроизводители продолжают уборку главных экспортных культур — сои и кукурузы.