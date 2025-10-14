Более 20% риса убрали в Приморье

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства края, основные посевы риса расположены в Ханкайском, Хорольском, Черниговском и Спасском муниципальных округах. На данный момент аграрии убрали 3,4 тысячи гектаров риса — 21% от запланированных площадей.
«Намолочено 14,6 тысячи тонн зерна. Урожайность выше уровня прошлого года на шесть центнеров и составляет 43 центнера с гектара», — добавили в ведомстве.
Также приморские сельхозпроизводители продолжают уборку главных экспортных культур — сои и кукурузы.