Угольные порты Приморья начали терять грузовую базу и доходы

«За последний месяц (сентябрь 2025 года — прим. ред.) нам удалось нарастить объемы отгрузки угля на восток, что позволило наверстать отставание и выполнить соглашение с РЖД за 9 месяцев. Теперь, чтобы не снижать темпы вывоза, необходимо уделять особое внимание предотвращению смерзаемости угля, так как в зимнее время это является критически важным для сохранения экономической эффективности и ритмичности его транспортировки», — написал первый заместитель губернатора — председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов в своем телеграм-канале (18+).