Угольные порты Приморья начали терять грузовую базу и доходы

Порты Приморского края начали терять грузы, в первую очередь это касается перевалки угля на экспорт. Сложившейся на рынке конъюнктурой не замедлили воспользоваться соседи из Хабаровского края, где, наоборот, угольный порт Ванино идет в значительном плюсе к прошлому году. Снижение грузооборота может вынудить стивидоров отправить часть докеров на простой, а бюджет Приморья потеряет ощутимую долю налогов, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным Ассоциации морских портов России (АСОП), суммарный грузооборот портов Дальневосточного бассейна в январе-сентябре 2025 года составил 185,5 млн тонн, что на 5,5% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. При этом объём перевалки сухих грузов вырос сразу на 8,7% и достиг 125,2 млн тонн, а вот наливные грузы (прежде всего нефть и нефтепродукты) ушли в «минус» — 60,3 млн тонн и сокращение на 0,5% к прошлому году.
Универсальные порты загружены работой.
В Приморье пока стабильное положение у порта Владивосток, где «правят бал» «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в группу FESCO) и «Владивостокский морской рыбный порт», являющиеся универсальными портами. По итогам 9 месяцев 2025 года порт Владивосток суммарно обработал 30,7 млн тонн грузов, что на 11,3% больше, чем годом ранее.
Отметим, что Владморрыбпорт в III квартале 2025 года перевалил более 63 тысяч тонн рыбы и рыбопродукции (в основном — горбуша, нерка и кета), что значительно превышает показатели перевалки за аналогичный период 2024 года. При этом морским транспортом из порта отправлено почти 44 тысячи тонн рыбопродукции на экспорт в АТР.
Положительная динамика сохраняется и у порта Находка (основной игрок — «Находкинский морской торговый порт») — итоговые 21 млн тонн и плюс 0,1%.
А вот грузооборот порта Восточный, традиционно делающего ставку на перевалку угля, резко пошел в пике — 63,1 млн тонн по итогам работы в январе-сентябре 2025 года и «минус 3,4%» к прошлому году. На этом фоне можно порадоваться за портовиков хабаровского Ванино (основные игроки — «Ванинский морской торговый порт» и «Дальтрансуголь») — 29,2 млн тонн и сразу «плюс 35,3%» к прошлому году.
Кузбасс поддал угля.
Отметим, что Кемеровская область на данный момент смогла ликвидировать отставание по отгрузке и вывозу угля из региона в адрес портов Приморского и Хабаровского краев. В противном случае стивидоры были бы ещё в большем минусе.
В начале 2025 года ОАО «РЖД» и власти Кузбасса заключили соглашение о вывозе в текущем году на экспорт из региона в восточном направлении 54,1 млн тонн угля, что соответствует параметрам соглашения, действовавшего и в 2024 году. Однако в некоторые месяцы угольщики отгружали для отправки на восток меньшие объёмы, чем было предусмотрено документом.
«За последний месяц (сентябрь 2025 года — прим. ред.) нам удалось нарастить объемы отгрузки угля на восток, что позволило наверстать отставание и выполнить соглашение с РЖД за 9 месяцев. Теперь, чтобы не снижать темпы вывоза, необходимо уделять особое внимание предотвращению смерзаемости угля, так как в зимнее время это является критически важным для сохранения экономической эффективности и ритмичности его транспортировки», — написал первый заместитель губернатора — председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов в своем телеграм-канале (18+).