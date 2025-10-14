Как изменение базовой ставки отразится на условиях автокредитования?

Что такое базовая ставка и как она влияет на кредиты
Базовая ставка — это ориентир для всех кредитов и депозитов в стране. Она показывает стоимость заемных средств для банков и напрямую влияет на процентные ставки по кредитам, включая автокредиты.
Когда Национальный банк повышает базовую ставку, банки вынуждены увеличивать процентные ставки по своим кредитным продуктам. Это связано с удорожанием ресурсов для кредитования и необходимостью компенсировать повышенные риски. Иными словами, повышение базовой ставки делает кредиты дороже для заемщиков.
Динамика автокредитов в Казахстане
В первой половине 2025 года средневзвешенная ставка по автокредитам в Казахстане немного выросла и достигла 15,8%, опускаясь до 14,6% в отдельных банках. Это увеличение связано с постепенным ростом базовой ставки.
Для сравнения, в первой половине 2024 года средняя ставка по автокредитам была выше — 19,7%. Тогда высокие показатели объяснялись ограниченным предложением и слабой конкуренцией. Сегодня же банки активно предлагают акции и специальные условия, чтобы привлечь клиентов, что несколько смягчает влияние базовой ставки.
Как повышение базовой ставки отразится на казахстанцах.
Кредиты станут дороже
С ростом базовой ставки банки увеличат процентные ставки по автокредитам. Это приведет к удорожанию ежемесячных платежей, а значит, заемщикам придется закладывать в бюджет больше средств.
Снижение доступности кредитов
Повышение ставок может снизить спрос на автокредиты. Потенциальные заемщики могут отложить покупку автомобиля или искать альтернативные способы финансирования.
Улучшение условий по депозитам
С другой стороны, вкладчики получат более высокие ставки по депозитам. Это делает сбережения более выгодными и может мотивировать казахстанцев аккумулировать средства на покупку автомобиля без кредита.
Практические рекомендации для заемщиков
Сравнивайте преложения банков
Перед оформлением автокредита изучите условия различных банков: процентные ставки, комиссии, срок кредита и наличие акционных предложений. Это поможет выбрать наиболее выгодный вариант.
Рассмотрите возможность досрочного погашения
Если есть финансовая возможность, досрочное погашение кредита позволит снизить общую сумму переплаты по процентам.
Оцените свои финансовые возможности
Перед тем как брать автокредит, убедитесь, что ваш доход позволяет своевременно и полностью погашать задолженность. Это поможет избежать финансовых трудностей в будущем.
Мнение аналитика Аскара Машаева
Аналитик Аскар Машаев считает, что классически, повышение базовой ставки неминуемо ведет к удорожанию заемных средств, включая автокредиты. Поэтому, по его словам, если регулятор поднимает ставку, стоимость автокредитов, безусловно, пропорционально вырастет. В теории, удорожание кредитов должно замедлять темпы кредитования. Но практика последних лет показывает обратное.
«Более корректно спросить: как ужесточение денежно-кредитной политики повлияет на объем выдачи новых займов на покупку автомобилей? Рост базовой ставки не привел к замедлению потребительского кредитования, куда входят и автокредиты», — комментирует аналитик Аскар Машаев.
В качестве примера аналитик приводит динамику последних лет.
«В 2023 году базовая ставка летом достигала 16,75%, хотя годом ранее она была на уровне 14,00%. Новые автокредиты не только не сократились, а, напротив, выросли в 2 раза — до 1,4 трлн тенге. В 2024 году ставка колебалась от 15,25% до 14,25%, и объём выдачи достиг абсолютного рекорда — 1,8 трлн тенге, прибавив 34%», — отмечает Машаев.
Причины такой устойчивости, по словам эксперта, кроются в структурных особенностях автомобильного рынка:
— высокий спрос на автомобили, несмотря на рост коэффициента автомобилизации до 23,9 на 100 человек;
— около 43% автомобильного парка страны старше 20 лет;
— растущая потребность в личном транспорте из-за урбанизации и расширения агломераций вокруг крупных городов.
Машаев также подчеркивает роль финансовых инструментов.
«Финансовые организации и дилеры предлагают выгодные рассрочки, где проценты уже “зашиты” в цену автомобиля. Для покупателя это выглядит так, будто он не переплачивает. Именно такие продукты обеспечили рекордные продажи новых и подержанных автомобилей в прошлом году», — говорит эксперт.
Вывод эксперта таков:
«Удорожание кредитов вследствие повышения базовой ставки сделает автозаймы дороже. Однако благодаря сильному структурному спросу и агрессивным партнерским программам дилеров и финансовых организаций в ближайшей перспективе это не приведет к сокращению объемов выдачи автокредитов. Финансовые организации, вероятно, изменят структуру финансирования — например, увеличат первоначальный взнос, чтобы компенсировать риски».
Таким образом, для казахстанцев повышение базовой ставки — сигнал к внимательному планированию бюджета и более тщательному выбору условий автокредита.