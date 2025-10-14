Как изменение базовой ставки отразится на условиях автокредитования?

10 октября 2025 года Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 18 процентов с возможным отклонением на один процентный пункт вверх или вниз. Это решение было принято в ответ на ускорение инфляции и ослабление курса тенге. Для многих казахстанцев это событие может стать значимым фактором при планировании крупных покупок, таких как автомобиль в кредит. В этой статье El.kz мы расскажем, как повышение базовой ставки до 18 процентов повлияет на автокредиты в Казахстане.