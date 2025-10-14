Авиарейсы из Сочи в Кувейт запустят с 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.
Авиакомпания Jazeera Airways анонсировала зимнюю программу полетов из Кувейта в Сочи. Рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A-320. Воздушное судно вмещает до 174 пассажиров.
«Сочи невероятно популярен у туристов из Кувейта! Летом загрузка рейсов достигала более 85%», — сказал гендиректор авиакомпании Jazeera Airways Баратан Пасупати на пленарной сессии.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в аэропорту Сочи прогнозируют снижение пассажиропотока в 2025 году на 7,3%.