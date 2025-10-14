Цифровизация, новые проекты, ГЧП — что изменится в водном хозяйстве Узбекистана

В рамках этого направления в Чартакском районе Наманганской области будет реализован проект «Чартакский опыт» по принципу «одна насосная станция — одна система». Частный партнер будет обеспечивать подачу воды в пределах установленных лимитов, а 40 процентов водного налога, начисленного с площадей, привязанных к насосам, будут перечисляться партнеру. Эти средства пойдут на поэтапную автоматизацию учета воды и модернизацию насосных станций.