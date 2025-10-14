Цифровизация, новые проекты, ГЧП — что изменится в водном хозяйстве Узбекистана

Как отмечалось, в работе нижнего звена системы есть ряд вопросов, требующих комплексного подхода — прежде всего в части повышения эффективности обслуживания, прозрачности расчетов и обеспечения финансовой устойчивости организаций.
Речь шла о мерах по углублению процессов цифровизации и совершенствованию механизмов управления в отрасли:
- через информационную платформу «Suv hisobi» будет точно рассчитываться объем использованной воды и в электронном виде доводиться до сведения потребителей;
Эта система позволит сократить влияние человеческого фактора в расчетах, устранить излишнюю бумажную работу и повысить эффективность использования ресурсов.
- для обеспечения точности данных наладят интеграцию с платформой «Цифровое сельское хозяйство». Благодаря этому информация об орошаемых землях, видах посевов и водных лимитах будет автоматически обновляться;
- для объединения всех отраслевых данных в единую систему создадут Центр цифровизации и мониторинга водного хозяйства при Минводхозе. Центр будет анализировать информацию по водному балансу, насосным станциям и расходу воды, создавая условия для автоматизации процессов принятия решений;
- в дальнейшем вопросами цифровизации водного хозяйства будет заниматься отдельный замминистра, ответственный за внедрение современных цифровых решений;
- в отрасли создают информационную систему «Государственный водный кадастр». Ее полноценный запуск запланирован на апрель 2026-го. Через эту систему данные о водных ресурсах будут собираться из соответствующих министерств и ведомств и формироваться в единой базе. Это упростит процесс обмена информацией и сократит практику ведения бумажной отчетности.
Совершенствование системы оказания услуг подачи воды на низовом уровне.
Исходя из потребностей и сезонных условий служб, в них внедрят гибкую систему управления штатами. Эффективность служб будут оценивать на основе KPI-показателей.
С 2026 года система материального стимулирования сотрудников будет напрямую связана с практическими результатами — соотношением между объемом поданной воды и количеством воды, доведенной до конечных потребителей.
Для повышения финансовой самостоятельности учреждения могут направлять 40% поступлений от водного налога на укрепление собственной материально-технической базы.
Расширяется практика государственно-частного партнерства в управлении насосными станциями.
В 2026 году 50% насосных станций в Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Самаркандской и Сырдарьинской областях планируют передать частным партнерам, а к 2027 году — все насосные станции Наманганской области.
В рамках этого направления в Чартакском районе Наманганской области будет реализован проект «Чартакский опыт» по принципу «одна насосная станция — одна система». Частный партнер будет обеспечивать подачу воды в пределах установленных лимитов, а 40 процентов водного налога, начисленного с площадей, привязанных к насосам, будут перечисляться партнеру. Эти средства пойдут на поэтапную автоматизацию учета воды и модернизацию насосных станций.
Для разъяснения дехканам и фермерам сути и преимуществ эксперимента реализуют проект «Школа водников». В 2025—2026 годах в каждом районе создадут по одному учебному демонстрационному полю: всего охватят 3,5 тыс. гектаров в 141 районе.
Мирзиёев поручил ответственным лицам ускорить процессы цифровизации в отрасли, полностью автоматизировать учет и отчетность, повысить эффективность обслуживания на местах, расширить практику ГЧП и усилить ответственность работников. Также глава республики подписал соответствующие документы.