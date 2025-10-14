Знаменитый перевал «Камчик» решили превратить в туристическую зону

В рамках проекта на территории площадью 90 гектаров появится современная канатная дорога и крупный рекреационный комплекс, который, по задумке инициаторов, станет точкой притяжения как для жителей Узбекистана, так и для иностранных туристов.
Реализацией амбициозного проекта займётся известная австрийская группа Doppelmayr-Garaventa — мировой лидер в строительстве канатных дорог, гондол, лифтов и транспортных систем. На счету компании более 15 000 успешно реализованных проектов в 96 странах мира.
Хоким Наманганской области Шавкатжон Абдураззаков уже встретился с представителями австрийской стороны, чтобы обсудить детали предстоящего строительства, особенности инфраструктуры, этапы реализации и потенциал новой локации для развития внутреннего и въездного туризма.
Особо отмечается, что финансирование проекта осуществляется за счёт частных инвестиций: средства на его реализацию предоставляет один из крупнейших предпринимателей региона, глава компании Aisha Group Жобирхон Камалитдинов.
Эксперты уверены, что новый туристический кластер может стать визитной карточкой региона, открыть дополнительные рабочие места и вдохнуть новую жизнь в местную экономику, сделав перевал «Камчик» популярным направлением для активного отдыха и путешествий.