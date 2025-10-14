Российские юристы обратились к властям Евросоюза из-за угрозы санкций

Ранее власти Великобритании, Франции и Германии начали координировать усилия по рассмотрению вопроса о вероятном использовании суверенных активов РФ. Кроме того, планируется ужесточение санкционного режима в отношении России. По достигнутым договоренностям между французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и британским премьером Киром Стармером, в ближайшие недели ожидается введение новых ограничительных мер, направленных на усиление экономического и политического давления на Москву. В то же время, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, санкции против РФ наносят более значительный ущерб для самого ЕС, передает «Царьград».