Российские юристы обратились к властям Евросоюза из-за угрозы санкций

Юристы из РФ опасаются санкций ЕС.
Российские юристы, специализирующиеся на вопросах обмена активами, обратились в Еврокомиссию и Совет ЕС с просьбой не вводить против них санкции. Об этом сообщили в юридической компании Maxima Legal. Обращение связано с опасениями, что возможные санкции Евросоюза в отношении российских специалистов могут создать опасный прецедент, угрожающий независимости юридической профессии и основам верховенства закона в ЕС.
В письме, с текстом которого ознакомилось РБК, юристы подчеркнули, что подобные меры способны затронуть не только конкретные компании, но и всю профессиональную среду. В компании также отрицают любые обвинения в нарушениях, которыми, по данным СМИ, Еврокомиссия обосновывает возможность санкций.
Авторы обращения пояснили, что к коллективному письму присоединились 20 юридических фирм и профильных профессиональных объединений, однако их названия не раскрываются из-за опасений по поводу возможного давления со стороны санкционных органов ЕС. В Maxima Legal отмечают, что под угрозой могут оказаться все российские специалисты, работающие в международном правовом поле, поскольку попадание даже одной компании под санкции способно осложнить сотрудничество с зарубежными партнерами и спровоцировать отказ от совместных проектов.
Ранее власти Великобритании, Франции и Германии начали координировать усилия по рассмотрению вопроса о вероятном использовании суверенных активов РФ. Кроме того, планируется ужесточение санкционного режима в отношении России. По достигнутым договоренностям между французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и британским премьером Киром Стармером, в ближайшие недели ожидается введение новых ограничительных мер, направленных на усиление экономического и политического давления на Москву. В то же время, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, санкции против РФ наносят более значительный ущерб для самого ЕС, передает «Царьград».