В Челябинской области суд арестовал имущество Кыштымского машзавода

Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на имущество АО «Кыштымское машиностроительное объединение» на сумму 121,5 млн рублей в рамках дела о банкротстве. Об этом сообщает издание «Коммерсант».
Инициатором обеспечительных мер выступила компания-правопреемник МТС-банка, требующая взыскания долга свыше 120 млн рублей. Суд ограничился арестом части активов, отказавшись блокировать счета и готовую продукцию, чтобы не допустить остановки работы градообразующего предприятия.
На производственной площадке КМО уже начало работу новое юридическое лицо — ООО «Горные технологии».
Кыштымский машзавод — одно из старейших предприятий региона, основанное как Кыштымский железоделательный завод в 1757 году Никитой Демидовым. Сегодня специализируется на производстве бурового горно-шахтного оборудования и инструментов. Вопрос о банкротстве предприятия рассматривался в суде больше года.