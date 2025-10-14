Тримараны для Полесья: нижегородцы помогут Беларуси восстановить флот

Специалисты из Нижегородской области помогут реанимировать Пинский судостроительно-судоремонтный завод. Начать собираются с туристических судов, но, возможно, что впоследствии возьмутся и за грузовые. Кроме того, нижегородцы готовы помочь Пинску в развитии береговой инфраструктуры, уже есть и предварительные проекты.
Белорусский президент Александр Лукашенко еще в мае отмечал, что республика не является морской державой, но специалисты в судостроительной отрасли остались. Президент поручил губернатору Брестской области Петру Пархомчику «серьезно этим делом заниматься».
Ожидается, что помогать спускать суда на воду в Беларуси будет ООО «Судостроительная верфь “РосПромРесурс”. Эта группа компаний из Нижнего Новгорода имеет большой опыт проектирования водного транспорта.
Sputnik поговорил с главным конструктором организации Александром Сидоровым и узнал, как россияне помогут белорусам восстановить флот.
Передадут технологии
«РосПромРесурс» специализируется на проектировании и строительстве судов. При этом воплощает в жизнь полный цикл проекта: от идеи на бумаге до спуска на воду. Кроме того, нижегородцы занимаются ремонтом и модернизацией плавсредств.
Мы готовы и заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве для воплощения проектов совместно с Пинским судостроительным — судоремонтным заводом, обеспечив тем самым передачу технологии. Также будем сопровождать на этапе строительства судов, окажем конструкторскую поддержку.
Он напомнил, что во время визита представителей белорусского завода на предприятие в Нижний Новгород было совместно разработано несколько проектов для сотрудничества. Их собираются обсудить с представителями Пинского завода во время ответного визита осенью 2025-го.
Что предлагают белорусам?
Нижегородцы готовы предложить Пинскому заводу проекты, которые разработаны их конструкторским бюро. При необходимости могут там спроектировать и судно, учитывая судоспускную площадку (слип) на территории белорусского предприятия. Целесообразным же видят производство тримаранов.
Наши проекты различных типов и назначений — от глиссирующих скоростных судов, судов технического флота, пассажирских судов до плавучих объектов, но первостепенной задачей является реализация туристических маршрутов по водным путям Беларуси. Одним из готовых и предлагаемых нами судов является согласованный с Российским классификационным обществом проект пассажирского маломерного судна, тримарана. Данный проект судна строится на нашей производственной площадке серийно.
Он обратил внимание на то, что с учетом опыта нижегородцев воплотить в жизнь заказ на территории Пинского завода реально в срок до полугода.
Подходит для туризма
По словам Сидорова, средняя скорость тримарана составляет 15 км/ч, что удовлетворяет запросам туристических агентств, которые проводят экскурсионные маршруты на малых реках.
Он отметил, что во время посещения территории предприятия «Днепро-Бугский водный путь» в рамках рабочего визита в Пинск делегации из Нижегородской области обратил внимание на два судна на подводных крыльях типа «Полесье» проекта 17091. Произведены они были Гомельским судостроительным заводом.
Данные суда сохранены руководством посещаемого предприятия и в данном случае наше КБ готово и сможет реализовать проект по восстановлению, модернизации и предъявлению РКО данных судов.
Возродят предприятие
Одним из вариантов сотрудничества с Беларусью нижегородцы видят возрождение Пинского судостроительного — судоремонтного завода.
Они готовы быстро организовать в республике проект крупноузловой сборки судов.
По данной технологии мы готовы на собственной производственной площадке и технологической оснастке осуществлять сборку крупных узлов, таких как секции корпуса с обвязкой систем, надстройки, готовые силовые модули, закупленное оборудование. С каждым заказом судна объем поставляемых узлов будет уменьшаться, что в конечном итоге приведет к полному циклу постройки на территории Пинского завода.
Строить пассажирские тримараны смогут в короткие сроки — от четырех до шести месяцев. Это время с момента размещения заказа на заводе, до сдачи судна заказчику.
Что касается других проектов судов, то при наличии заказа Пинскому заводу, учитывая мощности, срок реализации судна, позволяющий осуществить спуск на имеющемся слипе, ориентировочно будет составлять от полутора до трех лет, если говорить о самоходном судне, оборудованном под требования заказчика и требований правил Российского классификационного общества.
На этом нижегородцы останавливаться не собираются, они готовы помочь Пинску развить береговую инфраструктуру. Речь идет о готовых решениях-комплексах со своими плавучими причалами с системой раскрепления на месте базирования.
Рентабельно ли будет?
Специалисты «Судостроительная верфь “РосПромРесурс” провели маркетинговые исследования и выяснили, что для города с населением от 40 тысяч человек коммерческие рейсы будут рентабельными.
Кроме того, Пинскому заводу обеспечат загрузку судостроительных производственных мощностей. Туристы и жители белорусского города получат возможность недорогого отдыха на воде с аудиогидом, который расскажет о достопримечательностях и особенностях региона.
Сидоров обратил внимание на то, что сейчас первостепенной задачей является запуск туристических маршрутов по водным путям Беларуси.
Таким образом, наверное, начнем с небольших прогулочных судов, но, возможно, белорусские коллеги предложат и другие варианты в зависимости от поставленных задач.
Опыт сотрудничества есть
Нижегородцы в 2016 году поставили два судна на воздушной подушке «Мираж» для Госпогранкомитета в рамках сотрудничества по охране общей границы Союзного государства России и Беларуси.
Опыт сотрудничества по поставке судов для общих нужд есть, механизмы отлажены. Поэтому и в вопросах восстановления белорусского флота проволочек быть не должно.