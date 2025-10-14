ЦБ передумал быстро снижать ставку

Рост курса доллара — это всегда проинфляционный фактор, отметил Сергей Дробышевский.
Банк России отказался от быстрого снижения ключевой ставки, опасаясь нового ускорения инфляции. Как объяснил в интервью URA.RU главный научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Дробышевский, на сентябрьское решение ЦБ снизить показатель не на два, а на один процентный пункт мог повлиять в том числе растущий курс доллара.
«При той динамике, которая была в конце лета и начале осени, казалось, что ситуация развивается благополучно, и денежно-кредитную политику пора смягчать. Был сильный по сравнению с предыдущими годами сезонный эффект и слабая реакция рынка на повышение тарифов ЖКХ. Но уже за неделю до заседания появился новый проинфляционный фактор — ослабление курса рубля к доллару. А сезонный эффект снижения цен начал затухать. И ЦБ пришлось поменять предварительные планы, решения и ограничиться небольшим снижением», — объяснил экономист.
Курс доллара, снизившись после пиковых значений минувшей зимы, все лето держался у отметки около 80 рублей за американскую денежную единицу. Однако в сентябре он начал расти. По курсу ЦБ цена доллара поднималась почти до 84 рублей, а внебиржевая — до 86. Сейчас курс американской валюты вновь скорректировался — на 14 октября он составляет 80,85 рубля. Однако аналитики прогнозируют, что ближе к концу года рубль еще будет ослабевать.