ЦБ передумал быстро снижать ставку

Курс доллара, снизившись после пиковых значений минувшей зимы, все лето держался у отметки около 80 рублей за американскую денежную единицу. Однако в сентябре он начал расти. По курсу ЦБ цена доллара поднималась почти до 84 рублей, а внебиржевая — до 86. Сейчас курс американской валюты вновь скорректировался — на 14 октября он составляет 80,85 рубля. Однако аналитики прогнозируют, что ближе к концу года рубль еще будет ослабевать.