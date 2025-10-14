Ричмонд
Бензин в Крыму — где можно заправиться во вторник

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости Крым. В Крыму во вторник топливо есть на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день свободная реализация топлива в Республике Крым осуществляется на 89 автозаправочных станциях», — написал он в Telegram.

Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно утром. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.

