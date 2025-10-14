Ключевая ставка может снизиться вдвое

С июня ЦБ снизил ключевую ставку на четыре процентных пункта.
ЦБ к концу 2026 года может снизить ключевую ставку в два раза по сравнению с сегодняшним значением — с 17% до 8−10%. Такое мнение высказал в интервью URA.RU главный научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Дробышевский.
В проект бюджета правительство заложило среднегодовой прогноз по ставке на следующий год 12−13%. Если к концу 2025 года показатель будет 16%, то обеспечить такие средние значения в следующем году можно будет, если к концу 2026-го ставка опустится до 8%, отметил эксперт.
«Это дает государству более низкую стоимость заимствования. По крайней мере, в четвертом квартале правительство рассчитывает занимать явно по ставкам ниже 10% годовых. Бюджет посчитан, в нем заложены объемы необходимого заимствования и наращивания госдолга. Судя по комментариям и руководства ЦБ, и Минфина, эти параметры устраивают обе стороны».
ЦБ с осени 2026-го более полугода держал ключевую ставку на рекордно высоком уровне 21%. Начиная с июня он три раза подряд снижал ее, причем один раз сразу на два процентных пункта. 24 октября состоится очередное заседание совета директоров Банка России, где регулятор примет решение по ставке.