Ключевая ставка может снизиться вдвое

В проект бюджета правительство заложило среднегодовой прогноз по ставке на следующий год 12−13%. Если к концу 2025 года показатель будет 16%, то обеспечить такие средние значения в следующем году можно будет, если к концу 2026-го ставка опустится до 8%, отметил эксперт.