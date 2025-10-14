Инфляция в РК начнет снижаться в начале 2026 года — Bank of America

Жесткая позиция Нацбанка
Резкое повышение ставки Национальным банком до 18% оказалось более решительным, чем ожидал рынок, и оставило возможность регулятору для дальнейшего ужесточения. Как отмечает экономист Эльдар Шамсутдинов, Bank of America еще в конце сентября прогнозировал повышение как минимум на 100 б.п., и октябрьское заседание подтвердило «ястребиный» настрой регулятора.
В пресс-релизе НБРК прямо указано, что «дальнейшее ужесточение не исключено, если текущий уровень жесткости ДКП будет признан недостаточным». Такая формулировка, по мнению экспертов, сигнализирует о готовности регулятора при необходимости вновь поднять ставку.
Инфляция 15% на горизонте, но с оговорками
Bank of America оценивает, что к концу 2025 года инфляция останется около 13% в годовом выражении. В январе 2026 года ожидается скачок до 15% — из-за планового повышения НДС на 4 п.п. с 1 января. Однако этот всплеск, как подчеркивают в BofA, будет носить разовый и немонетарный характер.
Аналитики считают, что старт фискальной консолидации с начала 2026 года создаст благоприятные условия для устойчивого снижения инфляции.
При отсутствии новых шоков инфляция может начать замедляться уже в первом квартале 2026 года, что, вероятно, позволит НБРК не предпринимать дополнительных шагов в ответ на повышение НДС.
Одно повышение и, вероятно, последнее
По оценке BofA, текущая ставка 18% уже обеспечивает реальную доходность свыше 5% в четвертом квартале 2025 года и останется положительной даже после возможного всплеска цен в январе. Поэтому при отсутствии новых шоков октябрьское повышение, вероятно, станет последним, а ставка сохранится на этом уровне как минимум до начала дезинфляции во втором квартале 2026 года.
Bank of America подчеркивает, что курс тенге остается ключевым элементом в антиифляционной стратегии НБРК. В пресс-релизе регулятор отметил, что ослабление реального эффективного курса стало фактором смягчения монетарных условий. При этом были обозначены меры по поддержке национальной валюты — в частности, рост продаж иностранной валюты для компенсации покупок золота.
Мы считаем, что вероятность еще одного повышения ставки в этом году зависит от динамики тенге до ноябрьского заседания. В случае нового ослабления валюты НБРК может быть вынужден вновь поднять ставку, чтобы нейтрализовать влияние валютной слабости на инфляционные ожидания.
Длинная позиция по тенге сохраняется
Аналитики BofA продолжают удерживать длинную позицию по тенге против доллара через NDF с погашением 20 февраля. По их модели, тенге остается недооцененным примерно на 10%, а позиционирование инвесторов пока не столь плотное, как в египетском фунте (EGP) или нигерийской найре (NGN).
Примечание Zakon.kz. Длинная позиция (Long Рosition) — это ставка на рост стоимости актива. Когда инвесторы занимают длинную позицию по тенге, они фактически ожидают, что курс тенге укрепится по отношению к доллару или другой валюте. То есть Bank of America, удерживая длинную позицию по тенге, рассчитывает на его подорожание. Если тенге действительно укрепляется, инвесторы получают прибыль. Если, наоборот, ослабевает — несут убытки.
Отметим, что 10 октября 2025 года Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку на 1,5 п.п. — с 16,5% до 18%.
В регуляторе объяснили, что этот шаг продиктован устойчивым ростом инфляции, которая в сентябре ускорилась до 12,9% (в августе — 12,2%), превысив все прогнозы НБРК.