Инфляция в РК начнет снижаться в начале 2026 года — Bank of America

Примечание Zakon.kz. Длинная позиция (Long Рosition) — это ставка на рост стоимости актива. Когда инвесторы занимают длинную позицию по тенге, они фактически ожидают, что курс тенге укрепится по отношению к доллару или другой валюте. То есть Bank of America, удерживая длинную позицию по тенге, рассчитывает на его подорожание. Если тенге действительно укрепляется, инвесторы получают прибыль. Если, наоборот, ослабевает — несут убытки.