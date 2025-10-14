Хабаровский край ускоряет строительство и обновление инфраструктуры

В 2025 году в регионе введено около 410 тысяч квадратных метров жилья, что на 110% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «В Хабаровске сдан первый дом по президентской программе “Доступное арендное жильё в ДФО”», — отметил глава региона. Арендная плата за квартиры от 38 до 75 кв. метров составит от 8,2 до 16 тыс. рублей. Жильцами стали участники СВО, молодые семьи и работники бюджетной сферы.