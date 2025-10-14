Ценовой потолок для АЗС: в России предложили создать новый механизм контроля стоимости топлива

В России поступило предложение об установлении предельного уровня цен на автомобильное топливо. С соответствующей инициативой в Федеральную антимонопольную службу обратился Национальный автомобильный союз, сообщает газета «Известия».
Согласно предложению, должен быть разработан специальный ценовой индекс для расчета максимальной стоимости топлива. Основой для расчетов послужит стоимость топлива в аналогичный день предыдущего года с учетом фактической инфляции.
Президент НАС Антон Шапарин пояснил, что организация предлагает ввести специальный механизм контроля в форме потолка цен. В письме на имя главы ФАС Максима Шаскольского он указал, что стоимость топлива не должна превышать средние региональные показатели за соответствующий день 2024 года, увеличенные на размер инфляции.
Прежде сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба РФ проанализирует цены на бензин на АЗС в трех регионах России. Проверки будут проведены в Курской области, Крыму и Краснодарском крае.