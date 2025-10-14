Ценовой потолок для АЗС: в России предложили создать новый механизм контроля стоимости топлива

Президент НАС Антон Шапарин пояснил, что организация предлагает ввести специальный механизм контроля в форме потолка цен. В письме на имя главы ФАС Максима Шаскольского он указал, что стоимость топлива не должна превышать средние региональные показатели за соответствующий день 2024 года, увеличенные на размер инфляции.