Свердловская область вошла в пятерку лидеров по объему кредитных лимитов

В сентябре 2025 года Свердловская область заняла пятое место среди всех регионов России по объему выданных кредитных карт. Согласно данным Объединенного Кредитного бюро, жителям региона оформили 41,5 тысячи карт на общую сумму 4,25 миллиарда рублей.
Средний кредитный лимит на одну карту в области составил 102 тысячи рублей. Это на 21% меньше, чем в августе, что соответствует общероссийской тенденции снижения.
По всей стране в сентябре было выдано 1,29 миллиона кредитных карт на сумму 141,51 миллиард рублей. По сравнению с предыдущим месяцем количество выданных карт сократилось на 12%, а общая сумма кредитных лимитов уменьшилась на 35%. Средний лимит по карте снизился до 109 тысяч рублей.
Топ-5 регионов по объему кредитных лимитов возглавила Москва с 16,52 миллиардами рублей, далее следуют Московская область — 10,88 миллиардов, Санкт-Петербург — 7,41 миллиарда и Краснодарский край — 6,28 миллиарда. Во всех этих регионах, как и в Свердловской области, отмечается значительное снижение показателей по сравнению с августом: количество выданных карт уменьшилось на 11−18%, а общие кредитные лимиты сократились на 30−47%.