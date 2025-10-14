Свердловская область вошла в пятерку лидеров по объему кредитных лимитов

Топ-5 регионов по объему кредитных лимитов возглавила Москва с 16,52 миллиардами рублей, далее следуют Московская область — 10,88 миллиардов, Санкт-Петербург — 7,41 миллиарда и Краснодарский край — 6,28 миллиарда. Во всех этих регионах, как и в Свердловской области, отмечается значительное снижение показателей по сравнению с августом: количество выданных карт уменьшилось на 11−18%, а общие кредитные лимиты сократились на 30−47%.