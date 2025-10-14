На благоустройство спортплощадки на улице Осипенко в Самаре потратят 1,1 млн руб

На улице Осипенко, 14 в Самаре благоустроят спортивную площадку. Подрядчика, который выполнит эти работы, ищут на госзакупках. Максимальная цена аукциона составляет 1,1 миллионов рублей.
«Выполнение работ пройдет в два этапа», — говорится в техническом задании.
В рамках первого этапа подрядчику предстоит за пять дней благоустроить универсальную спортивную площадку. А на втором этапе запланировано благоустройство тренажерной площадки после установки спортивного инвентаря.
Заказчиком является Центр развития физической культуры и спорта Самары. Итоги торгов подведут 20 октября.