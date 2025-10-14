Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одобрено строительство второго 17-этажного дома на Журова в Нижнем Новгороде

Минстрой выдал разрешение на строительство 17-этажного жилого дома № 2 с помещениями общественного назначения и детской дошкольной организацией в Канавинском районе.

Источник: минград Нижегородской области

Информация опубликована на сайте ведомства. Дом № 2 появится в границах улиц Менделеева, Чонгарской и Журова. Он станет частью жилого комплекса, состоящего из двух 17-этажных корпусов на 112 квартир. Первый из них уже построен. Застройщиком проекта выступает ООО «Специализированный застройщик “Волгаинвестгрупп”. Компания получила право на развитие застроенной территории в этом районе еще в 2014 году, победив в аукционе.

Общая площадь участка — 1,29 гектара. Архитектурно-градостроительный облик второго корпуса был согласован в июле 2023 года региональным министерством градостроительной деятельности. Согласно проектной документации, площадь земельного участка под застройку составляет 4078 кв. м, площадь застройки — 674,5 кв. м, а общая площадь здания — 10 759,05 кв. м.

Ранее сообщалось, что еще один ЖК с подземной парковкой построят в Советском районе в границах улиц Генкиной, Ижорской, Дунаева и Полтавской.