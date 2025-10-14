Одобрено строительство второго 17-этажного дома на Журова в Нижнем Новгороде

Информация опубликована на сайте ведомства. Дом № 2 появится в границах улиц Менделеева, Чонгарской и Журова. Он станет частью жилого комплекса, состоящего из двух 17-этажных корпусов на 112 квартир. Первый из них уже построен. Застройщиком проекта выступает ООО «Специализированный застройщик “Волгаинвестгрупп”. Компания получила право на развитие застроенной территории в этом районе еще в 2014 году, победив в аукционе.