В Екатеринбурге строят 5,4 млн квадратных метров жилья

Рекордные объёмы жилищного строительства зафиксированы в уральской столице по итогам третьего квартала 2025 года. Девелоперы возводят 5,4 миллиона «квадратов», что на 7% больше показателей 2024 года. И эта отметка могла бы быть выше: у застройщиков много проектов находится в резерве в ожидании лучших условий на рынке.