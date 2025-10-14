В Екатеринбурге строят 5,4 млн квадратных метров жилья

Рекордные объёмы жилищного строительства зафиксированы в уральской столице по итогам третьего квартала 2025 года. Девелоперы возводят 5,4 миллиона «квадратов», что на 7% больше показателей 2024 года. И эта отметка могла бы быть выше: у застройщиков много проектов находится в резерве в ожидании лучших условий на рынке.
Согласно данным аналитической платформы bnMAP.pro, в последний год микрорайон Чермет — cамый быстрорастущий локальный рынок строящегося жилья в Екатеринбурге. Он уступает в объёмах текущего строительства только Академическому району. Основной рост обеспечили проекты, реализующиеся на площадке компании «Гринвич на Титова». Территорию сообща осваивает сразу семь девелоперов, и перед ними стоит задача преобразить занятые площади в достаточно короткие сроки.
В целом жилищная застройка распределяется по районам достаточно равномерно, пояснил руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. Раньше большая часть новостроек была сконцентрирована на юге города, сегодня есть проекты во всех административных единицах.
«Продавцы жилья в новых проектах сейчас находятся в непростой ситуации. Спрос упал в сравнении с предыдущими годами, и конкуренция продолжает расти. Все ожидают снижения ключевой ставки ЦБ до “рабочих” значений — когда ипотеки для граждан и займы для бизнеса станут более комфортными», — отметил Михаил Хорьков.
Аналитик подчеркнул, что ежемесячно на первичном рынке Екатеринбурге продаётся порядка 2.5 тыс. квартир. Сегодня качество строящегося жилья в Екатеринбурге достаточно высокое, соответствующее цене, но при отсутствии своевременного сбыта у застройщиков могут возникнуть экономические трудности. И тогда встанет вопрос, на чём экономить: заморозить едва начатую стройку, снизить расходы на почти готовом объекте или урезать штат сотрудников.
«Поэтому застройщикам очень важно выстраивать эффективную схему продаж, подключать банки к созданию специальных предложений по оплате приобретаемого жилья. Расширять государственные льготные программы — не выход, поскольку это только стимулирует инфляцию», — добавил эксперт.