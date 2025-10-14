Ричмонд
Нацбанк Казахстана выпустил монету к 100-летнему юбилею Алии Молдагуловой

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. Национальный Банк Казахстана сообщил, что выпускает в обращение коллекционные монеты Áliya Moldaǵulova. 100 jyl из серии «Выдающиеся события и люди».

Источник: Sputnik.kz

Реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин Нацбанка с 15 октября 2025 года.

Монета приурочена к 100-летнему юбилею посвящена Алие Нурмухамбетовне Молдагуловой — Герою Советского Союза, участнице Великой Отечественной Войны. В дизайне монеты использовано портретное изображение героини.

Монеты, отметили в банке, изготовлены из мельхиора (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 (десять тысяч) штук.

Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.